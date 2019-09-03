Совет Европы обеспокоен давлением власти на суды и судей в ряде стран

В Совете Европы обеспокоены ростом в некоторых странах-членах неправомерного влияния на суды и судей. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович.

«Независимость судебной системы является залогом верховенства права и весомым фактором функционирования демократии и соблюдения прав человека... Однако сейчас мы видим увеличение попыток, вызывающих беспокойство со стороны исполнительной и законодательной властей в применении рычагов влияния на судопроизводство и подрыв судебной независимости», - заявила комиссар СЕ по правам человека.

Среди конкретных стран, где, по мнению комиссара СЕ, имеют место посягательства на независимость и влияние на судебную систему, Миятович назвала Венгрию, Польшу и Румынию.

«Моя ключевая рекомендация заключается в укреплении коллективного самоуправления в системе судопроизводства», - подчеркнула Миятович.