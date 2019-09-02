Последнее обновление: 02.09.2019 13:08

Аргентина ввела ограничения на покупку валюты

На фоне падения курса национальной валюты песо власти Аргентины ограничили торговлю иностранной валютой. Соответствующий указ подписал президент страны Маурисио Макри.

Согласно опубликованному 1 сентября 2019 года документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. Физические лица не смогут покупать больше 10 тысяч долларов в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе говорится, что это вызвано необходимостью "более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики". Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране, передает DW.

Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40 процентов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование