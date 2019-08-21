Последнее обновление: 21.08.2019 09:59

США убрали с рынка почти 2,7 млн баррелей иранской нефти - Помпео

Соединенные Штаты изъяли почти 2,7 миллиона баррелей иранской нефти с мировых рынков в результате решения Вашингтона о возобновлении ограничений на поставки иранской нефти, заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

В интервью MSNBC Помпео сказал, что правительство США уверено в том, что сможет продолжить реализацию своей стратегии.

В ноябре Соединенные Штаты вновь ввели санкции в отношении Ирана после выхода из ядерного соглашения 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами. В мае Вашингтон отменил санкционные послабления в отношении импортеров иранской нефти с целью свести к нулю экспорт Тегерана.

Иран экспортировал около 100.000 баррелей нефти в сутки в июле, по данным отраслевого источника, который отслеживает такие сырьевые потоки, и данным Refinitiv Eikon. С учетом конденсата, отгрузки нефти из Ирана составляли около 120.000 баррелей в сутки.

“Нам удалось убрать с рынка почти 2,7 миллиона баррелей сырой нефти, лишив Иран средств для организации глобальной террористической кампании, и нам удалось полностью сохранить необходимый уровень поставок на нефтяные рынки”, - сказал Помпео.

“Я уверен, что мы сможем продолжать в том же духе”, - добавил он.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование