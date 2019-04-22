Последнее обновление: 22.04.2019 09:12

WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти

Госдепартамент США объявит об отказе от исключений из санкций на покупку иранской нефти 22 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве.

По словам собеседников издания, с соответствующим заявлением выступит глава Госдепа Майк Помпео. Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук говорил, что в 2018-м исключения из антииранских санкций были приемлемыми. По прогнозам, в 2019-м предложение на рынке нефти превысит спрос, отметил он.

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Тогда же для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Речь идет о Китае, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайване и Японии. Исключение ввели на полгода, то есть до 2 мая 2019-го.

При этом Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре прошлого года. Крупнейшими импортерами иранской нефти являются Китай и Индия, отмечает WP.

По словам одного из собеседников издания, цели полного запрета — повысить цену, которую Иран платит за «злонамеренное поведение», и усилить противодействие угрозе миру и безопасности, которую представляет режим Тегерана.

В начале апреля газета The Wall Steet Journal со ссылкой на источник сообщила, что США могут продлить действие исключения на импорт иранской нефти из-за попытки государственного переворота в Ливии.

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