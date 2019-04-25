Мировой рынок готов к прекращению экспорта иранской нефти - чиновники США

Попытки США свести к нулю экспорт иранской нефти происходят на фоне достаточно высокого уровня предложения на мировом рынке, что позволит избежать ценовых потрясений, сказали в четверг американские чиновники.

“(Экспортируется) еще около миллиона баррелей иранской нефти в сутки, а на рынке достаточный уровень предложения, чтобы облегчить этот переход и поддерживать стабильность цен”, - сказал Брайан Хук, специальный представитель США по Ирану, в ходе телеконференции.

США в понедельник объявили о решении отменить с мая разрешения на закупку иранской нефти, действовавшие в отношении ряда импортёров.

Несмотря предположение о высоком уровне предложения на рынке, новость об ужесточении санкций толкнула цены на Brent и WTI к максимумам с начала 2019 года.

Тем не менее “ситуация с ценами находится под контролем”, сказал Фрэнк Фэннон, помощник Госсекретаря США по энергетическим ресурсам.

“Сейчас самое подходящее время для того, чтобы свести (иранский экспорт) к нулю”, - сказал Фэннон, добавив, что рынок “хорошо обеспечен”.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Саудовская Аравия и ОАЭ компенсируют дефицит на рынке нефти.