Последнее обновление: 19.08.2019 16:17

Япония планирует запустить оборонный спутник

Японское правительство рассматривает возможность запуска спутника для перехвата военных спутников других стран в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает The Japan News со ссылкой на The Yomiuri Shimbun.

"Правительство планирует принять официальное решение о введении такого спутника, способного перехватывать другие, к концу следующего финансового года, чтобы его можно было запустить в середине 2020-х годов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение связано с угрозой военного противостояния в космосе, которая быстро растет, и тем, что Россия и Китай уже ведут разработку боевых военных спутников.

На данный момент Силы самообороны Японии расширили использование космоса, главным образом, запустив спутники, занимающиеся сбором информации и данных. Однако оборонных возможностей они не имеют.

"У наших спутников сейчас нет оборонительных возможностей", - отмечает представитель министерства обороны страны.

В настоящее время в Японии уже ведутся разработки технологий, необходимых для вывода из строя электроники других спутников, а также для защиты собственных спутников от подобных атак.

"Япония должна полностью использовать свои собственные технологические возможности", - отметил правительственный источник.

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