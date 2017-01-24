Япония успешно вывела на орбиту свой первый военный спутник связи

Первый в Японии военный спутник связи, запущенный во вторник с космодрома Танэгасима на юго-западе страны, успешно вышел на плановую орбиту, сообщает агентство Киодо.

Спутник под названием "Кирамэки-2" будет одним из трех космических аппаратов военного назначения, которые заменят гражданские аналоги, используемые до сих пор.

Новые спутники будут обеспечивать прямую высокоскоростную связь между частями сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил самообороны Японии. Необходимость военного спутника объяснялась попыткой улучшить инфраструктуру коммуникаций на фоне ядерной и военной угроз со стороны КНДР, сообщало ранее агентство Киодо.

Спутник "Кирамэки-2" будет функционировать над Индийским океаном и использоваться для японского контингента миротворцев ООН в Южном Судане и районе борьбы против морских пиратов у берегов Сомали.

Еще один спутник "Кирамэки-1" был поврежден во время перевозки из Японии на космодром во Французской Гвиане в прошлом году, после ремонта его планируется запустить в марте 2018 года. Третий спутник этой серии планируется отправить на орбиту в конце 2020 финансового года, то есть фактически в начале 2021 года.

Агентство отмечает, что спутник "Кирамэки-1" будет работать над Тихим океаном, а "Кирамэки-3" — над территорией Японии. Все эти спутники рассчитаны на 15 лет работы и используют для коммуникаций X-диапазон.