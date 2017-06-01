Последнее обновление: 01.06.2017 16:26

Япония провела запуск ракеты со спутником связи Michibiki

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) осуществило запуск второго по счету спутника связи Michibiki с помощью тяжелой ракеты-носителя H-2A. Об этом сообщает Spaceflightnow.

Первый аналогичный аппарат вывели на орбиту в сентябре 2010 года.

Японские власти рассчитывают, что система спутников поможет предоставить силам безопасности более точную информацию в случае аварийных ситуаций. Кроме того, спутники будут использоваться для дополнения американской системы глобального позиционирования GPS.

В марте Япония запустила ракету с разведывательным спутником. В начале года в стране был проведен запуск одной из самых компактных ракет-носителей SS-520 со спутником TRICOM1, предназначенным для съемки поверхности Земли. После запуска ракета-носитель SS-520 упала в море. Эксперты называют причиной инцидента отсутствие воспламенения топлива во второй ступени.

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