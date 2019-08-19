Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС

Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС, сообщает польский портал BiznesAlert.

Энергетическая конференция под патронажем президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет 22-23 августа. В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.