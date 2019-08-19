Последнее обновление: 19.08.2019 13:09

Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС

Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС, сообщает польский портал BiznesAlert.

Энергетическая конференция под патронажем президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет 22-23 августа. В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование