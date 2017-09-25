Институт энергетики Литвы думает прекратить консультации по БелАЭС

Поскольку МИД порекомендовал Институту энергетики Литвы (ИЭЛ) пересмотреть свою позицию по поводу предоставляемых Беларуси консультаций по вопросам ядерной безопасности, институт думает о выходе из проекта консультаций. В выходе Литвы из проекта заинтересована и Беларусь, которая недовольна позицией литовской стороны по поводу Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Это подтвердил директор ИЭЛ Сигитас Римкявичюс.

Однако, по его словам, решение еще не принято. Он сказал, что Беларусь тоже добивается выхода Литвы из проекта.

“Подписан контракт с Еврокомиссией (ЕК) и имеются проектные обязательства. Мы думаем инициировать выход из проекта, но не можем так сказать – мы обрываем обязательства и работайте, как хотите. Проекты конкурсные, создается команда, так что нужно согласовать процессы”, – сказал BNS С. Римкявичюс.

По его словам, Беларусь также не хочет, чтобы ИЭЛ продолжал консультировать ее специалистов по вопросам ядерной безопасности.

“Инициатива нашего выхода из проекта действует с прошлой недели, еще до того, как поднялся шум с белорусской стороны. Можно по-разному думать, совпадение это или как. Белорусы объясняют ЕК, что литовцы несговорчивы, и что мы не дадим документацию, пока не уберете литовцев из команды”, – сказал глава ИЭЛ.

С. Римкявичюс уверял, что решение о выходе из программы ИЭЛ примет после бесед с МИД и Министерством образования и науки.

МИД в пятницу заявил, что ИЭЛ должен пересмотреть свою позицию по поводу участия в проекте.

Проект, в котором участвуют литовские ученые, финансируется в рамках программы ЕК “Инструмент ядерной безопасности”. Его стоимость составляет порядка 3,5 млн. евро, а ИЭЛ, по словам С. Римкявичюса, заработает на нем около ста тысяч евро.