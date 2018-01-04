Литва представит свои выводы по стресс-тестам на БелАЭС к середине января

Замечания и вопросы Государственной комиссии по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы по поводу предоставленного международной группе экспертов отчета о стресс-тестах на Белорусской АЭС (БелАЭС) будет представлены позднее, чем ожидалось.

Ранее сообщалось, что литовская рабочая группа должна представить замечания Еврокомиссии до 5 января, однако глава ГИБАЭ Бируте Куклите-Йонутене сообщила агентству BNS, что срок продлен.

"Работа затянулась, сейчас рабочая группа еще работает. Замечания по отчету о стресс-тестах мы намечаем отдать в середине января. (. . .) Это естественно, поскольку согласуется с повесткой работы международной группы экспертов", - сказала Б.Куклите-Йонайтене.

В ноябре 2017 года Беларусь предоставила Еврокомиссии национальный отчет о стресс-тестах на строящейся в Островце БелАЭС, сейчас его рассматривает международная группа экспертов. Окончательную оценку Еврокомиссия должна представить в июне.

Заместитель начальника ГИБАЭ по безопасности атомной энергетики Сигитас Шляпавичюс в середине декабря сообщил BNS, что стресс-тесты не отвечают на важнейшие вопросы Литвы по выбору места строительства станции, влияния на окружающую среду, безопасности и качества строительства.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году провел "Атомпроект" - дочерняя компания подрядчика строительства станции "Росатома".