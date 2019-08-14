Последнее обновление: 14.08.2019 17:11

В Еврокомиссии призвали Британию объяснить свои идеи насчет Brexit

Великобритании необходимо объяснить свои идеи по Brexit, чтобы переговоры об этом процессе могли продвинуться, сказала журналистам представитель ЕК на брифинге.

Конкретные переговоры между представителями страны и союза о Brexit не ведутся уже несколько месяцев. Летом в Великобритании сменился премьер-министр. Им стал Борис Джонсон, а прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.

"Для того чтобы переговоры прогрессировали, правительство Великобритании должно объяснить свои идеи и как оно видит путь движения вперед", - сказала она.

Еврокомиссия неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. Это соглашение теперь должно пройти ратификацию в Британии, чтобы вступить в силу. Однако в стране этот договор несколько раз был отвергнут парламентариями, в том числе, ввиду вопроса по ирландской границе.

При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".

На фоне того, что соглашение о Brexit не было одобрено парламентом Соединённого Королевства, ЕС пошёл на отсрочку даты выхода страны из союза - она была перенесена с 29 марта на 31 октября текущего года. Ведь жёсткий Brexit, без полностью одобренного всеми сторонами договора об условиях этого процесса, грозит обеим сторонам весьма неприятными последствиями, в том числе, экономическими.

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