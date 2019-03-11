Еврокомиссия ожидает от Британии ратификации Brexit уже на этой неделе

Европейская сторона остается открытой для переговоров с Великобританией относительно соглашения, которое может прийти на замену мерам так называемого «бэк-стоп». Об этом в понедельник на брифинге для прессы заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

Еврокомиссия ожидает, что Палата представителей британского Парламента ратифицирует важный пакет документов по Brexit уже в течение текущей недели.

«Мы, в Еврокомиссии, остаемся открытыми и готовы встретиться с британскими переговорщиками в любое время. Мы намерены ратифицировать это соглашение (Brexit) до 29 марта. Поэтому сейчас - это дело Палаты представителей (парламента Великобритании) принять важный пакет решений уже на этой неделе», - отметил представитель Еврокомиссии.

Он подтвердил, что вчера вечером президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй провели телефонный разговор, во время которого подвели итоги работы на техническом уровне, которая продолжалась в течение выходных дней.

«Никакие другие встречи на политическом уровне не планируются. Вместе с тем, обе стороны решили находиться в тесном контакте в течение текущей недели. Европейская Комиссия внесла предложения относительно поиска формулы, которая гарантирует, что «бэк-стоп», если он будет применен, будет действовать временно. Мы придерживаемся обязательств использовать все возможности для того, чтобы найти надлежащее соглашение, которое заменит «бэк-стоп». Мы готовы начать целенаправленную работу над альтернативными вариантами такого решения на переходный период», - сказал Маргаритис Шинас.