“Жесткий” Brexit не освободит Лондон от миллиардных долгов

Великобритания должна выплатить Европейскому Союзу десятки миллиардов евро долгов даже в случае выхода страны из Евросоюза без утверждения соглашения. Это подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник, 26 август.

"Важно дать понять, что расчет по долгам имеет решающее значение для успешного начала новых отношений, основанных на взаимном доверии", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В свою очеред, координатор по делам Brexit в Европейском парламенте Ги Верхофстадт сделал еще более острое заявление в соцсети Twitter.

"Если Великобритания не заплатит должное, ЕС не будет вести переговоры о торговом соглашении. После Brexit без соглашения это будет первым условием любых переговоров", - подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Лондон не должен будет платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 43 миллиарда евро), если Соединенное Королевство оставит ЕС без договора.

"Если мы оставим ЕС без соглашения, это, безусловно, правда, что мы уже не должны 39 миллиардов фунтов", - сказал Джонсон в кулуарах саммита G7 в Биаррице в телевизионном интервью.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Европейскому Союзу начать новые переговоры относительно соглашения о выходе Brexit. Он хочет пересмотреть, в частности, ту часть соглашения, которая касается согласованного между ЕС и правительством Терезы Мэй временного режима свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства - так называемого "запасного варианта" или backstop. Он отметил, что это положение ограничивает суверенитет Великобритании и негативно скажется на дальнейшем развитии отношений между Соединенным Королевством и ЕС.

В ответ на это президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что положение backstop является гарантией того, что на острове не возникнет жесткой границы. В свою очередь в Европейской Комиссии отметили, что обращение Джонсона "не дает никакого законного оперативного решения с целью предотвратить появление жесткой границы на острове Ирландия".