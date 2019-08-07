Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,007 и составил 2,053 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,292 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(не изменился).