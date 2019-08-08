Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 2,046 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 и составил 2,05 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,29 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,297 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,13(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,15( снизился на 0,01 рубля).