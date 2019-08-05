Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 августа 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,058 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 и составил 2,063 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,018 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,025 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(снизился на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,17(снизился на 0,03 рубля).