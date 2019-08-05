Последнее обновление: 05.08.2019 13:02

Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 августа 2019 года

По состоянию на 11:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,058 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 и составил 2,063 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,018 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,025 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(снизился на 0,04 рубля), минимальный курс продажи составил 3,17(снизился на 0,03 рубля).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование