Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,055 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 и составил 2,06 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,3 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,303 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,15(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,16(снизился на 0,01 рубля).