Последнее обновление: 07.08.2019 10:38

Беларусь в июле увеличила ЗВР на $337 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили $8 627,9 млн., сообщила пресс-служба НБРБ

За июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн. или 4,1% после роста в июне 2019 года на $200,8 млн. (2,5%).

В июле 2019 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн. долларов США.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование