Беларусь в июле увеличила ЗВР на $337 млн.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили $8 627,9 млн., сообщила пресс-служба НБРБ

За июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на $337,1 млн. или 4,1% после роста в июне 2019 года на $200,8 млн. (2,5%).

В июле 2019 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн. долларов США.

«Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте», - говорится в сообщении.