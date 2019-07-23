Последнее обновление: 23.07.2019 17:48

Шотландия будет блокировать план Джонсона по Brexit без сделки

Лидер Шотландии Никола Стерджен поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании, выразила готовность сотрудничать, но добавила, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

Экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон во вторник ожидаемо был избран главой британской Консервативной партии. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия. Новый лидер консерваторов назвал своими приоритетами войну с оппозицией и выход из ЕС до 31 октября.

"Поздравляем Бориса Джонсона с избранием на пост лидера Консервативной партии. Несмотря на наши многочисленные разногласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы выработать путь сотрудничества с ним, направленный на уважение и защиту взглядов и интересов Шотландии", - отметила Стерджен в своем Twitter.

При этом глава Шотландии выразила озабоченность в связи с политическими взглядами Джонсона и его позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

"Совместно с правительством Шотландии и Шотландской национальной партией мы будем работать вместе с другими, чтобы сделать все возможное, чтобы заблокировать его план относительно Brexit без сделки, который нанес бы катастрофический урон Шотландии", - написала она.

"И я продолжу готовиться к тому, чтобы дать Шотландии право выбирать собственное будущее на основе независимости, а не на будущее, которое будет навязано нам Борисом Джонсоном и Тори. Это сейчас важнее, чем когда-либо", - заключила Стерджен.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование