Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Первый министр Шотландии считает "жесткий" Brexit экономической катастрофой

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что "жесткий" Brexit станет экономической катастрофой для Великобритании.

Шотландия на референдуме 23 июня прошлого года, в отличие от Великобритании в целом, проголосовала за сохранение страны в составе ЕС, и с тех пор последовательно выступала за сохранение максимально тесных экономических связей с объединением.

Британский премьер Тереза Мэй во вторник выступила с большой речью про Brexit, в которой объявила, что страна покинет не только ЕС, но и общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС.

"Это не то, за что голосовала Шотландия… "Жесткий" Brexit будет экономической катастрофой", — заявила Стерджен после выступления Мэй.

Она также подчеркнула, что, несмотря на заверения премьера, у нее не сложилось ощущения, что позиция Шотландии в выработке приоритетов на предстоящие переговоры с ЕС учитывается центральным правительством.

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