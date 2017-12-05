В Шотландии увидели возможность для более "мягкого" Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что сейчас появился шанс для более мягкого варианта Brexit, чем тот, который предлагает британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Это, возможно, шанс для оппозиции и консерваторов, тех, кто выступал за "мягкий" Brexit, и тех, кто были сторонниками сохранения членства в ЕС, добиться реализации менее разрушительного подхода: сохранить Великобританию в составе единого рынка и таможенного союза. Но для этого к общим усилиям нужно привлечь лейбористов. Как насчет этого, Джереми Корбин?", - написала Стерджен в своем микроблоге в Twitter.

Накануне премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил весь день циркулировавшие в Лондоне и Брюсселе слухи о том, что ЕС и Великобритания договорились о том, что Северная Ирландия получит особый статус после Brexit, который, по сути, позволит этому региону остаться в составе единого рынка и таможенного союза. Однако вечером, вопреки ожиданиям, Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что по "паре проблем" разногласия сохраняются. Варадкар заявил, что удивлен и разочарован таким поворотом, но подчеркнул, что готов ждать результатов дальнейших переговоров.

Между тем, услышав о появившейся возможности для Северной Ирландии получить особый статус, Стерджен и мэр Лондона Садик Хан заявили, что такой же статус должны получить британская столица и Шотландия, подавляющим большинством проголосовавшие на референдуме 2016 года за сохранение Британии в составе ЕС.