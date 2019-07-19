Турнир серии Grand Slam US Open увеличил призовой фонд до рекордного

Организаторы Открытого чемпионата США (US Open) объявили об очередном повышении призового фонда соревнований.

Общая сумма призовых составит 57 млн долл.

Победители турнира в одиночном мужском и женском разрядах получат по 3,85 млн долл. Теннисисты, проигравшие на старте соревнований в основной сетке заработают по 58 000 тыс долл, а уступившие в первом круге квалификации - по 11 тыс долл.

Что касается соревнований в парном разряде, то победители получат 740 тыс долл на двоих.

Таким образом, призовые за победу на US Open в 2019 году станут самыми большими среди всех турниров Grand Slam.

US Open-2019 пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. Квалификация стартует 19 августа.