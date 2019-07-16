Столтенберг предостерег от шпионажа за странами НАТО

Канада и другие союзники по альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
"Мы видим активизацию усилий других стран по шпионажу за союзниками НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, руководство создало новое разведывательное подразделение, нацеленное на улучшение обмена информацией между организациями и повысить их способность реагировать на киберугрозы.
"Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", - отметил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО к этому относятся "очень серьезно".
Столтенберг считает, что хотя союзники НАТО усилили свою кибербезопасность, лучшая гарантия от возможного вмешательства в предстоящие выборы в Канаде, включая "российские гибридные атаки", - свободная и независимая пресса, способная понять и раскрыть попытки распространения дезинформации.
"Нам нужны критически настроенные журналисты, которые задают сложные вопросы, проверяют свои источники, и это лучший способ защитить свободные и открытые демократические процессы", - подчеркнул генсек НАТО.
14 июля 2019 года Столтенберг заявил, что Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен.