Туск назвал запрет РФ на полеты в Грузию "необоснованным"

Председатель Европейского совета Дональд Туск сказал в четверг, что решение России о запрете полетов в Грузию является “необоснованным и непропорциональным”.

Отношения Тбилиси и Москвы, воевавших в августе 2008 года, обострились в июне после визита в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы, который на сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к участникам мероприятия на русском.

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, где произошли жесткие столкновения протестующих и полиции, применившей слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Сотни людей пострадали.

Туск сказал, что Евросоюз готов поддержать Грузию в противостоянии текущим вызовам.

“ЕС солидарен с Грузией и сохраняет полную приверженность вашему суверенитету и территориальной целостности”, - сказал Туск на конференции, посвященной десятилетию программы “Восточное партнерство”.

Он добавил, что отношения Евросоюза с Грузией, которая стремится вступить в ЕС и НАТО, строятся на общих ценностях.

Президент РФ Владимир Путин в июне своим указом ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией, ссылаясь на риски для граждан России после недавних событий. Решение может навредить туристической отрасли Грузии - страну ежегодно посещают более 1 миллиона российских туристов.