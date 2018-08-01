Более 80% грузин выступают за членство в ЕС, 75% – за НАТО

Подавляющее большинство граждан Грузии выступают за членство страны в Евросоюзе и НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI).

Согласно полученным данным, 81% опрошенных приветствуют возможность вступления Грузии в ЕС. 12% считают это недопустимым, около 6% затруднились ответить на вопрос.

Что касается НАТО, по сравнению с предыдущим исследованием, количество сторонников интеграции в Североатлантический альянс значительно возросла. 75% респондентов одобряют вступление Грузии в НАТО.

Ранее в поддержку членства высказывались не более 60%. Недопустимым присоединение к альянсу считают 17% опрошенных. У 8% нет позиции по этому вопросу.

В рамках социологического исследования NDI было опрошено 2409 человек. Опрос проходил в период с 23 июня по 8 июля в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).