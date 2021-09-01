Последнее обновление: 01.09.2021 13:57

Власти Грузии отказались от транша финансовой помощи ЕС

Правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза.

Об этом во вторник, 31 августа, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, отчасти объяснив этот шаг отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом в стране.

Главной причиной отказа от второго транша европейской помощи глава правительства назвал стремление Тбилиси сократить внешний долг, передает DW.

Как пишет издание "Грузия онлайн", речь идет о программе помощи на сумму 75 млн евро, получение которой оказалось под угрозой после того, как правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от своих обязательств в рамках соглашения с оппозицией, достигнутого по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля, выполнение которого было одним из условий получения финансовой помощи.

Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что формальный отказ от финансирования - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Так, по мнению эксперта по экономическим вопросам Георгия Хухашвили, слова которого приводит "Грузия онлайн", в правительстве "делают вид, будто это не ЕС отказался от финансирования, а они сами отказались от денег".

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