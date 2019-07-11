Беларусь намерена повысить тариф на транзит российской нефти

Беларусь намерена с 1 августа резко поднять тариф на транзит российской нефти в Европу. Соответствующее письмо в адрес «Транснефти» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» направило 1 июля.

Стоимость прокачки сырья по трубопровода «Дружба», который обеспечивает 20% российского нефтяного экспорта, планируется повысить на 21,7%. Это необходимо, чтобы возместить ущерб, причиненный белорусской трубопроводной системе некондиционной нефтью из России, в которую в мае попали хлорорганические соединения, способные вызывать коррозию труб и оборудования насосных станций, говорится в письме. В результате попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему зараженной нефти пришлось остановить транспортировку сырья в направлении Адамово и на Броды. «До настоящего времени транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично», - констатирует «Гомельтранснефть».

«Непредвиденные и неконтролируемые обстоятельства, связанные со значительным отклонением от заявленных ранее ПАО «Транснефть» объемов» оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности «Гомельтранснефть Дружба», подчеркивает компания.

По ее собственным оценкам, объем недополученных доходов составит 1,5 млрд рублей, или 23,7 млн долларов. В результате не покрываются эксплуатационные расходы на обслуживание трубопровода и его техническую модернизацию.