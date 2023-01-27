Последнее обновление: 27.01.2023 18:10

МАРТ повысило тарифы на прокачку российской нефти по Беларуси с 1 февраля

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Беларуси, с 1 февраля 2023 года будут проиндексированы на 9%. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 8 от 23 января 2023 г.

Как сообщает МАРТ, также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, учитывающее прогнозируемый в Беларуси на 2023 год индекс цен производителей промышленной продукции, а также удельные тарифы (за 100 ткм) по транспортировке нефти по транзитным направлениям.

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