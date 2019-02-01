Последнее обновление: 01.02.2019 17:06

Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Беларусь с 1 февраля повысила тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики.

"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%", - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Министерство отмечает, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями" с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - отмечается в сообщении.

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