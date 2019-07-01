"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на пять тысяч рублей", - уточнил собеседник агентства.

Cross — модификации для движения по пересеченной местности, такие автомобили имеют увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес кузова и некоторые другие опции.

Теперь Lada Vesta седан в базовой комплектации обойдется в 599,9 тысячи, универсал — в 681,9 тысячи, а базовая Lada Granta — в 439,9 тысячи рублей, следует из прайс-листов.

Последний раз повышение цен на весь модельный ряд произошло в начале года. Тогда оно составило в среднем 2,5-3% и было вызвано увеличением НДС на два процентных пункта.