Автоваз повышает цены Lada на 2% из-за курса рубля

Российский производитель самых дешевых легковых автомобилей Автоваз повышает цены на Lada в среднем на 2 процента из-за ослабления рубля, сообщил представитель компании.

Цены вырастут на весь модельный ряд с 1 мая “в связи с курсовыми колебаниями”, сказал он.

Автоваз повышает цены второй раз за год, первое повышение было в начале года, когда цены выросли на 2,5 процента вровень с инфляцией в 2017 году.

Автомобили Lada локализованы на 86 процентов, при этом примерно половина российских поставщиков - глобальные компании, имеющие производство в России.

Курс доллара к рублю начал рост 6 апреля, когда США ввели очередные санкции против российских компаний, чиновников и бизнесменов, и достиг 61,6 рубля на закрытие в пятницу, поднявшись с 57 рублей до введения санкций.

Продажи Lada в первом квартале 2018 года выросли на 28,8 процента до 79.114 штук.