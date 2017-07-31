В России средняя цена автомобилей выросла до 1,34 млн рублей

По итогам первых шести месяцев 2017 г. средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 1,34 млн рублей. Это на 3,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Средняя цена иномарки за данный период также выросла на 3,3% и составила 1,55 млн рублей. При этом средняя стоимость машины российских производителей увеличилась на 5,1%, до 578,6 тысячи рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего с января по июнь нынешнего года в России было продано 718 529 легковых автомобилей — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Лидерство на рынке РФ принадлежит Kia Rio (46,2 тыс. машин). На втором месте по популярности оказалась Lada Granta (42 тыс.), а на третьем — Lada Vesta (34,6 тысячи). Таким образом, отечественный седан впервые на длинной дистанции вошел в тройку. Самым востребованным кроссовером в первом полугодии стала Hyundai Creta (24,1 тыс. машин).