Последнее обновление: 21.08.2019 11:52

Commerzbank для оптимизации расходов может закрыть до 200 своих отделений

Второй по величине банк Германии Commerzbank AG рассматривает возможность закрытия от 100 до 200 своих отделений для оптимизации расходов, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники.

Всего сеть филиалов Commerzbank насчитывает порядка 1 тыс. отделений.

По словам источников, руководство банка намерено рассмотреть целесообразность сокращения числа отделений на 10-20%. Это поможет банку снизить затраты, при этом не сильно сократит его присутствие на рынке.

Источники отмечают, что планы могут быть вынесены на обсуждение в наблюдательном совете банка только в конце сентября, а окончательный вид предложение примет не раньше октября.

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