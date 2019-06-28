Лидеры ЕС предупреждают о вреде глобальному росту от торговой войны Китая и США

Лидеры Евросоюза, собравшиеся на саммите G20 в японской Осаке, предупредили в пятницу о вреде, который усиливающаяся торговая война Китая и США наносит глобальной экономике.

Саммит G20 начался на фоне растущей глобальной обеспокоенности по поводу американо-китайской торговой войны и эскалации напряженности вокруг иранских ядерных обязательств. Эти две темы могут затмить переговоры о других вопросах, таких как климат и цифровая экономика.

Все внимание приковано к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях G20 и к тому, выполнит ли президент США свою угрозу о введении дополнительных тарифов на китайские товары.

“Торговые отношения между Китаем и США сложны, они способствуют замедлению темпов роста мировой экономики”, - сказал на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

“В наших переговорах, как с американскими, так и с китайскими властями... я обращал их внимание на негативные последствия, которые создает этот спорный вопрос”.

Юнкер сказал, что ЕС тесно сотрудничает с Китаем, Японией, Соединенными Штатами и другими странами в целях реформирования Всемирной торговой организации и создания равных условий для всех.

Он добавил, что работа над проектом коммюнике G20 продолжается.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность по поводу возможного нарушения Ираном своих ядерных обязательств, сказав, что ЕС будет продолжать следить за их соблюдением Тегераном.