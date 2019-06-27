WADA выявило более 100 случаев мошенничества спортсменов РФ с допингом

В ходе анализа допинг-проб, полученных в Московской антидопинговой лаборатории, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило более 100 серьезных нарушений. Об этом президент агентства Крейг Риди сообщил в среду, 26 июня, на сессии исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне.

WADA направит доказательства нарушений антидопинговых правил международным спортивным федерациям, в полномочия которых входит наложение санкций. Если же эти федерации не примут меры, которые WADA сочтет удовлетворительными, агентство имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

По словам Риди, все приоритетные случаи мошенничества будут расследованы до конца года.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) спокойно отреагировали на сообщение WADA о новых фактах нарушений допинговых правил. Как заявила РБК заместителя генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, Россию вряд ли ожидают массовые санкции вплоть до запрета участвовать в международных соревнованиях. "Коллеги из WADA не раз заявляли, что никакой коллективной ответственности не будет, и каждый спортсмен будет нести ответственность за конкретное нарушение", - отметила она.

В январе текущего года эксперты WADA скопировали 24 терабайта базы данных Московской антидопинговой лаборатории. В апреле команда экспертов всемирного агентства получила доступ к 2262 образцам проб из МАЛ в 4524 емкостях и извлекла их из лаборатории. Анализ данных проводится в аккредитованной WADA лаборатории за пределами России.