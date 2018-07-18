Последнее обновление: 18.07.2018 13:05

Биткойн превысил $7000

Курс биткойна во вторник подскочил на 10%, что стало максимальным дневным приростом с 12 апреля, сообщает MarketWatch.

В результате он преодолел психологически важную отметку в $7000. Кроме того, цена криптовалюты поднялась выше среднего значения за последние 50 дней, что также рассматривается рынком как важный позитивный индикатор.

Биткойн зафиксировал подъем по итогам четвертой сессии подряд, чего не происходило также с апреля.

Утром в среду криптовалюта торгуется в районе $7459,15, по данным CoinDesk.

Британский Совет по финансовой стабильности (FSB) во вторник заявил, что криптовалюты "не создают существенных рисков для глобальной финансовой стабильности в настоящее время".

Курс Ether во вторник увеличился на 6,5%, Litecoin - на 7%.

Июльские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подорожали на 10% - до $7332,5. Цена июльских фьючерсов на CME выросла на 9,5% - до $7305.

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