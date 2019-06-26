Последнее обновление: 26.06.2019 10:46

Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.

Полностью «за» проголосовали делегации следующих стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Преимущественно «за» проголосовали: Армения, Бельгия (двое из четырех депутатов воздержались), Швейцария, Германия, Хорватия (два «за», один «против», один воздержался), Молдова, Нидерланды, Португалия (один воздержался), Словакия, Чехия (результат аналогичен хорватскому), Италия.

Поровну разделились голоса делегаций Финляндии, Румынии, Дании, Лихтенштейна.

Преимущественно или полностью «против» проголосовали: Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Украина, Великобритания.

Единственный депутат от Словении воздержался.

Всего голосов «за» — 118, «против» — 62, воздержались десять человек.

Другие страны решение раскритиковали (Эстония, в частности, назвала итоги голосования позором), а президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей разочарованности.

Российская делегация была лишена голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, позднее Москва приняла решение не участвовать в работе Парламентской ассамблеи и перестала платить взносы в Совет Европы.

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