Последнее обновление: 21.06.2019 13:09

Поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по "Дружбе" возобновят в июле

Поставки кондиционной нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводной системе "Дружба" планируется возобновить с 4 июля, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Разработана "дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. Уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба". С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в указанные страны в полном объеме. Предусмотрено также возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на ОАО "Нафтан", - сообщил Приходько.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. "Транснефть" сообщала, что "Дружба" заработает в полном объеме с 1 июля.

Из-за ЧП в "Дружбе" была снижена загрузка "Нафтана", так как объема чистой нефти, поступающей на НПЗ по нефтепроводу "Сургут - Полоцк", не хватало для полной загрузки, а входящий в систему "Дружбы" трубопровод "Унеча - Полоцк", по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, оказался заполнен загрязненной хлоридами нефтью. Беларусь просила от России максимально быстрого увеличения поставок нефти на "Нафтан".

Генеральный директор предприятия Александр Демидов пояснял, что, хотя загрязненное сырье не успело попасть на "Нафтан", завод лишился значительной прибыли, работая на сниженных мощностях. Как следствие, сокращение прибыли усложнило финансирование проекта по модернизации НПЗ, говорил Демидов.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование