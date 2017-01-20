Лукашенко потребовал найти альтернативные варианты российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть компенсировано с помощью «альтернативных вариантов». Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года.

"И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал он.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил Лукашенко.

Ранее прошла информация о планах российского правительства сократить объемы поставок нефти в Беларусь. Об этом 9 января сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Поставки нефти должны быть сокращены на 12%. Причиной стал неурегулированный спор о белорусской задолженности за газ перед Россией.

В октябре 2016 года Минск принял решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что Беларусь отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.

Позднее, 30 декабря, белорусское правительство приняло постановление об увеличении цены за транзит российской нефти и газа в Европу. Новый тариф должен вступить в силу 1 февраля.

В мае 2016 года компания «Газпром трансгаз Беларусь», принадлежащая «Газпрому», подала в арбитражный суд жалобу на задержку оплаты Белоруссией счетов за газ. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, долгреспублики за поставленный за четыре месяца 2016 года газ составил $125 млн.

Власти Беларуси предъявленные обвинения отвергли. При этом правительство республики утверждало, что в рамках межправительственного соглашения цена на газ должна была быть снижена.