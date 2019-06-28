Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти

Беларусь по состоянию на 26 июня вытеснила из системы нефтепроводов "Дружба" 705,2 тысячи тонн некачественной российской нефти. Об этом заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"По состоянию на 26 июня текущего года из Республики Беларусь в направлении ЛДПС (линейной производственной диспетчерской станции) Унеча вытеснено уже 705,2 тысяч тонн нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью", - сказал Ляшенко на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, в Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

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