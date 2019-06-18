Последнее обновление: 18.06.2019 16:41

Экс-глава УЕФА Платини допрошен в рамках дела о присуждении Катару права принять ЧМ-2022

Мишель Платини, бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), был задержан и допрошен французской полицией во вторник в связи с расследованием, касающимся присуждения Катару права принять чемпионат мира, подтвердил Рейтер источник в судебных органах Франции.

О задержании и допросе бывшей звезды французского футбола первыми сообщили французский сайт Mediapart и газета Le Monde.

Прокуроры расследуют предполагаемую коррупцию и взяточничество в процессе выбора Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года.

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