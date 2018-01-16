Последнее обновление: 16.01.2018 18:00

Реальные денежные доходы белорусов подросли на 1,5% - Белстат

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-ноябре 2017 г. составили 101,5% к уровню января-ноября 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.

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