Реальные денежные доходы белорусов подросли на 1,5% - Белстат

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-ноябре 2017 г. составили 101,5% к уровню января-ноября 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.