Последнее обновление: 16.03.2018 16:00

Белстат отмечает рост реальных денежных доходов населения, а рынок констатирует обратное

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличились на 7,8%, сообщил в четверг Национальный статистический комитет.

Согласно данным Белстата, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Между тем бизнес отмечает, что если сравнивать с январем 2017 года, то сегодня потребительская активность населения значительно снизилась. Причем, население стало меньше покупать не только за счет своих средств, но и кредитных. Эксперты отмечают, что это могло произойти только в следствие снижения реальных доходов жителей страны, пишет "Ежедневник".

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