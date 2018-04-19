Реальные денежные доходы населения РБ в январе-феврале увеличились на 7,5%

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Беларуси в январе-феврале 2018 г. составили 107,5% к уровню января-февраля 2017 г.

По данным Национального статистического комитета, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.