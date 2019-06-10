Японский ЦБ готов принять меры для поддержки экономики

Банк Японии имеет возможности для наращивания кредитно-денежного стимулирования, но должен помнить о побочных эффектах этих мер для финансовой системы, заявил председатель японского ЦБ Харухико Курода в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Банк Японии может прибегнуть к дальнейшим стимулам в случае, если импульс к движению инфляции в сторону 2-процентного целевого показателя будет потерян.

Курода отметил, что в данный момент у центробанка нет необходимости действовать, поскольку экономика Японии является сильной.

Ранее главы Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Джером Пауэлл и Марио Драги заявили о готовности поддержать экономический рост в случае необходимости. Председатель Народного банка КНР (НБК) И Ган сообщил, что Китай имеет "огромные" возможности для корректировки кредитно-денежной политики в случае, если произойдет дальнейшая эскалация торговой войны с США.

"Как и Марио Драги, я думаю, мы можем принять меры в случае необходимости", - сказал Курода.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в понедельник, показали, что ВВП страны в первом квартале увеличивался более высокими темпами, чем предполагалось ранее.

Оценка роста ВВП Японии в первом квартале 2019 года была пересмотрена в сторону повышения - до 2,2% с 2,1% благодаря улучшению динамики показателя капиталовложений бизнеса.

Тем не менее инфляция в Японии по-прежнему более чем вдвое ниже целевого уровня: в апреле потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 0,9% в годовом выражении.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у центробанка по-прежнему "возможности для маневра" в плане кредитно-денежной политики, Курода сказал, что он видит такие возможности.

Он выделил четыре шага, которые может сделать Банк Японии. Во-первых, это дальнейшее снижение ключевой ставки, находящейся в данный момент на уровне минус 0,1%, уменьшение целевой доходности 10-летних гособлигаций, наращивание денежной базы или объема выкупа активов. В настоящее время японский ЦБ таргетирует доходность 10-летних госбумаг на уровне около нуля.

"Если импульс к движению инфляции к нашей цели будет потерян, тогда, конечно, Банк Японии оперативно ответит на это изменением своей политики", - заявил Курода.

Выбор варианта действий будет зависеть от ситуации на финансовых рынках, отметил он.

Иена ослабляется в понедельник на заявлениях Куроды: пара доллар/иена торгуется на уровне 108,65 иены по сравнению с 108,19 иены на закрытие предыдущей сессии.