ЦБ Японии оставил монетарную политику без изменений, понизил прогноз инфляции

Банк Японии в среду оставил денежно-кредитную политику без изменений и немного понизил прогнозы инфляции, поскольку напряженность в сфере мировой торговли омрачила перспективы экономики, подкрепив взгляды о том, что регулятор не торопится отказываться от масштабных мер стимулирования.

Однако ЦБ Японии сделал чуть более резкое предупреждение в отношении финансовой уязвимости, чем три месяца назад, что говорит о растущих опасениях, что многолетняя политика крайне низких ставок ударяет по прибыли банков и может помешать им увеличить объем кредитования.

“Длительное понижательное давление на прибыль финансовых институтов, связанное с низкими процентными ставками... может дестабилизировать финансовую систему”, - сообщил Банк Японии в ежеквартальном отчете о долгосрочном экономическом прогнозе и рисках.

“Хотя на данном этапе эти риски считаются незначительными, необходимо пристально следить за дальнейшими изменениями”, - сообщил регулятор.

Банк Японии, как и ожидалось, подтвердил обещание удерживать краткосрочные процентные ставки на уровне минус 0,1 процента и долгосрочные ставки вблизи нуля процентов.

В ежеквартальном докладе регулятор понизил прогноз базовой потребительской инфляции на текущий финансовый год, который завершится в марте 2019 года, до 0,9 процента с 1,1 процента тремя месяцами ранее.

Он также слегка ухудшил прогноз в отношении цен на следующие два года, ожидая, что инфляция достигнет 1,5 процента за год, который завершится в марте 2021 года, тогда как ранее прогнозировал показатель на уровне 2 процентов.

Рост инфляции остается вялым, несмотря на стабильное расширение экономики Японии, что вынуждает регулятор сохранять меры стимулирования вопреки их отрицательному влиянию на прибыль банков.