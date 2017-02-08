ЦБ Японии увидел улучшение экономики, предупредил об инфляционных ожиданиях

Члены совета управляющих Банка Японии отметили улучшение экспорта, потребительских расходов и капзатрат, но предупредили, что для роста инфляционных ожиданий может понадобиться время, свидетельствует протокол с мнениями чиновников, высказанными ими в ходе заседания регулятора 30-31 января.

Представители центробанка также посчитали уместным сохранение текущей сверхмягкой политики, а один из них заявил, что регулятор не должен спешить с изменением политики.

"Со второй половины 2016 года экономическое восстановление Японии укрепилось", - цитирует документ слова одного из членов совета управляющих.

"Позитивный синергетический эффект оказали восстановление зарубежных экономик, меры стимулирования правительства и усиление монетарного смягчения".

Однако чиновники сохраняют осторожность, выражая опасения относительно неопределенности вокруг политики администрации президента США Дональда Трампа и выхода Британии из Евросоюза.

Банк Японии по итогам январского заседания оставил политику без изменений и повысил прогноз роста, но предупредил о сохранении трудностей в достижении целевого 2-процентного уровня инфляции.

Потребительские расходы в первой половине прошлого года были разочаровывающими, но чиновников воодушевило то, что с тех пор показатель начал восстанавливаться, свидетельствует документ.

Восстановление экспорта также внушает оптимизм, поскольку Япония надеется, что спрос во внешней торговле поддержит рост ВВП.

Трамп занял протекционистскую позицию в торговой политике, и некоторые экономисты говорят, что это представляет угрозу для Японии, так как она экспортирует в США большое количество автомобилей и автозапчастей.