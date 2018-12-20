Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

Банк Японии оставил ставки без изменений, оптимистичен в отношении экономики

Банк Японии в четверг оставил денежно-кредитную политику без изменений и вновь оптимистично оценил состояние экономики, несмотря на то, что торговый спор США и Китая и волатильность на финансовых рынках продолжают омрачать перспективы глобального роста.

Японский центробанк, как и ожидалось, сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1 процента и повторил обещание поддерживать доходность десятилетних гособлигаций вблизи нуля процентов.

Банк Японии также подтвердил июльский прогноз, согласно которому регулятор обещал удерживать процентные ставки на крайне низком уровне продолжительный период времени.

“Японская экономика расширяется умеренными темпами”, - говорится в заявлении центробанка.

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