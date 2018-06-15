Банк Японии сохранил сверхмягкую политику, ухудшил оценку инфляции

Банк Японии в пятницу сохранил сверхмягкую монетарную политику и понизил оценку инфляции, указав на новые препятствия для потенциального сворачивания масштабных мер стимулирования.

Как и ожидалось, Банк Японии оставил краткосрочную ставку на уровне минус 0,1 процента и пообещал поддерживать доходность десятилетних гособлигаций вблизи нуля процентов.

“Рост потребительских цен находится в диапазоне 0,5-1,0 процента”, - заявил ЦБ, ухудшив оценку инфляции по сравнению с апрельским заседанием, когда регулятор сообщил, что рост цен находится вблизи 1 процента.

Банк Японии повторил, что экономика страны умеренно расширяется, несмотря на снижение ВВП в первом квартале, которое многие аналитики связали с временными факторами, к примеру, с плохой погодой.

В то же время регулятор сохранил осторожную оценку перспектив достижения 2-процентного целевого уровня инфляции.

Центробанк сообщил, что продолжит скупку активов объемом 80 триллионов иен в год ($722,67 миллиарда).

Отсрочка сворачивания мер стимулирования может лишить Банк Японии способов борьбы с возможным новым экономическим спадом, в то время как Федрезерв и Европейский центробанк начали обновлять арсенал инструментов.